È attesa anche Elisabetta Canalis oggi pomeriggio a Ravenna per la sfida allo stadio “Benelli” fra Ravenna e Gubbio, in programma alle 17.30. Non è la prima volta che Elisabetta Canalis, pubblicamente, sostiene lo sforzo sportivo del Ravenna Calcio targato Ignazio Cipriani. Proprio il cambio di proprietà della società ha segnato nel calcio giallorosso anche una nuova tipologia di campagna di comunicazione, basata molto sui social, con la collaborazione di diversi volti noti, sulla falsa riga di quanto già fatto dal Como in Serie A. Un anno fa, Canalis aveva postato su Instagram la foto di lei, insieme alla figlia, con addosso la nuova maglietta del Ravenna Calcio. In tribuna, a Ravenna, si sono già visti Marco Borriello e Flavio Briatore.