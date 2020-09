«Parole che suonano stonate quelle di Morrone, soprattutto se pronunciate da chi, il 28 luglio scorso, nell’annunciare che tra le fila del centrodestra si era trovato l’accordo, presentò il candidato sindaco come “Un cattolico che ha voglia di impegnarsi per la propria città”.

Non conosce la sua storia, né tantomeno i faentini firmatari di quel documento: persone che, aldilà delle loro idee politiche, sono da sempre impegnate a servizio della nostra comunità, in associazioni culturali, sociali, sportive e ricreative. Persone che, grazie al loro impegno volontario nel realizzare progetti e organizzare iniziative, rendono migliore Faenza.

Ecco, tutto questo l’onorevole Morrone non può saperlo, perché altrimenti non li avrebbe apostrofati in quel modo: cittadini che meritano rispetto per quel che fanno (e hanno fatto), indipendentemente dal partito o dalla lista che votano o voteranno.