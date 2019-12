Il 16 e 17 dicembre nell’istituto comprensivo di Mezzano si sono svolte le elezioni suppletive per scegliere e nominare tre Rsu. Grande l’adesione al voto: su 188 lavoratrici e lavoratori, 147 (pari al 78,19 %) si sono recati ai seggi per partecipare a questo importante appuntamento di democrazia. I risultati restituiscono 145 voti validi (due schede bianche) e consegnano una vittoria schiacciante alla Flc Cgil che ha ottenuto 88 preferenze pari al 60,68%. Seguono la Uil al 16,55%, Anief al 13,10%, Snal al 5,51% e la Cisl al 4,13%.

La segretaria generale provinciale della Flc Cgil, Marcella D’Angelo, esprime grande soddisfazione: “Ci confermiamo primo sindacato della scuola in provincia: 3 elettori su 5 ci hanno scelto per il nostro impegno e le nostre idee. Rivolgiamo un grande ringraziamento: a tutti i partecipanti al voto; alle figure che hanno permesso lo svolgimento delle elezioni: la commissione elettorale e gli scrutatori; all’amministrazione scolastica e naturalmente ai candidati delle liste Flc Cgil, che hanno deciso di mettersi in gioco per ribadire il ruolo della contrattazione all’interno della scuola”.

Chiara Franzoso e Nicoletta Miglietti saranno le Rsu della Flc Cgil dell’istituto comprensivo Valgimigli di Mezzano.

“È grande la responsabilità affidataci con questo risultato – concludono Marcella D’Angelo e le Rsu appena elette-. Lotteremo per l’equità e la giustizia sul posto di lavoro, attraverso la forza della contrattazione e quella dei diritti suffragati dalla consapevolezza dei doveri”.