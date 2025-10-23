Lo scorso 17 ottobre si sono concluse le operazioni di voto tra le lavoratrici e i lavoratori dell’azienda Rosetti Marino Spa per il rinnovo della rappresentanza sindacale aziendale in Rosetti Marino Spa.

L’azienda è leader internazionale nella progettazione e messa in opera di impianti energetici onshore e offshore e sui due siti di Ravenna conta poco meno di 400 lavoratori.

L’esito delle consultazioni ha premiato in maniera inequivocabile la Fiom Cgil di Ravenna che elegge cinque delegati su sei e due rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza su tre, che si traduce con un consenso che passa dal 50% di tre anni fa, al 75% di oggi. Nella storia recente dell’azienda, non si ha memoria di un’affermazione sindacale così significativa.

Evidentemente è stata premiata sia la serietà, sia la competenza dei delegati uscenti, unitamente alla fiducia che anche i neo delegati sono stati in grado di conquistarsi tra i colleghi. Sarà compito della nuova Rsu pertanto intraprendere le trattative sul contratto integrativo aziendale, imprimendo il marchio di fabbrica della Fiom Cgil, ovvero miglioramento delle quantità di salario integrativo, nonché l’innalzamento delle condizioni di lavoro in azienda, attraverso il miglioramento dei diritti esistenti e l’implementazione di nuovi.