Alla Ferretti Group di Ravenna, la Fillea Cgil è il primo sindacato. È questo il risultato delle elezioni Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) che si sono svolte lunedì scorso nell’azienda leader del settore della nautica, che si è insediata sul territorio ravennate con un importante investimento nell’area portuale e che, a oggi, occupa 108 lavoratori diretti.

La Fillea Cgil ha ottenuto il 100% dei voti, aggiudicandosi quattro rappresentanti sindacali su quattro: Dmytro Zolotarov, Jessica Moretto, Giorgio Babini, Giuseppe Capasso.

“I dipendenti hanno premiato il lavoro svolto dalla Cgil – commenta Martina Zama, della segreteria della Fillea di Ravenna -; la nuova Rsu si appresta ad affrontare le nuove sfide per far crescere la coscienza sindacale fra i lavoratori. Ancora una volta viene premiato un modello di sindacato vicino alle lavoratrici e ai lavoratori, pragmatico e che dà valore al lavoro. Ora la priorità è proseguire nel percorso intrapreso, consegnando alle Rsu elette il compito di rappresentare le esigenze manifestate dai lavoratori e di dare continuità anche attraverso il contratto integrativo aziendale appena rinnovato e approvato all’unanimità in azienda. Infine, un immenso grazie va soprattutto alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno creduto e credono nel nostro lavoro, con la promessa di continuare a tutelarli”.