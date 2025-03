I sindacalisti della Fp Cgil – Daniele Esposito per Rimini, Monica Collari per Forlì-Cesena e Marco Palagano per Ravenna – hanno ufficialmente presentato la documentazione per le elezioni Rsu del 14, 15 e 16 aprile all’interno dell’Ausl Romagna.

Con 140 candidati, di cui 80 donne, rappresentativi di tutte le figure professionali, e con il sostegno di 700 firme, Fp Cgil conferma una presenza solida e capillare nel mondo del lavoro sanitario della Romagna, numeri significativi che ribadiscono la fiducia e il riconoscimento verso un sindacato che non lascia indietro nessuno e che presidia ogni spazio offerto dalla contrattazione.

Sono 105 i rappresentanti Rsu da eleggere per rappresentare i circa 13.600 dipendenti dell’Ausl della Romagna,

Le elezioni Rsu di aprile rappresentano un passaggio cruciale nella definizione della rappresentatività sindacale. In gioco c’è il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità, che alcune organizzazioni sindacali hanno accettato con un incremento salariale del 5,8% a fronte di un’inflazione del 17% nell’ultimo quadriennio. Una decisione che di fatto avalla le politiche di un Governo che punta a impoverire le lavoratrici e i lavoratori e a favorire la sanità privata, la quale, nel frattempo, si rifiuta di aprire il tavolo di confronto per il rinnovo di un contratto scaduto da ben sette anni.

La strategia di Cisl, Nursind e Fials appare chiara: essere la longa manus di questo Governo. La Rsu rappresenta dunque l’occasione per dimostrare che i lavoratori non sono disposti ad accettare elemosine. Fp Cgil invita tutti i dipendenti dell’Ausl Romagna a fare la scelta giusta e a votare per una rappresentanza sindacale forte, indipendente e capace di difendere i loro diritti.

Fp Cgil rivolge un grandissimo ringraziamento a tutte le candidate e i candidati, membri di commissione elettorale e scrutatori per questo grande momento di democrazia e partecipazione.