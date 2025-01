Elezioni: rosa di nomi per il centrodestra. Ora i partiti devono scegliere il candidato

Durante questi giorni di periodo festivo le forze politiche non sono riuscite ad incontrarsi anche perché il principale esponente della Lega, il sottosegretario Jacopo Morrone, era impegnato a Roma per la manovra di bilancio del governo. Al momento al tavolo fra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia è disponibile una rosa di nomi. Ogni partito ha proposto un proprio candidato pronto a scendere in campo per sfidare Alessandro Barattoni. Ora bisognerà cercare di convergere la scelta su un unico nome condiviso.