Faenza Cresce presenta la candidatura di Pier Luigi Zanotti per il consiglio regionale dell’Emilia Romagna. Faenza Cresce ha aderito al progetto “Civici, con Michele De Pascale Presidente”, una rete di liste civiche e di persone a sostegno del candidato del centrosinistra.

Pier Luigi, nato a Faenza 49 anni fa, è sposato con tre figli ed abita a Sant’Agata sul Santerno. Ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio, indirizzo Difesa del Suolo, lavora dal 2001 nel campo dell’energia, ed è dipendente di un’azienda di Faenza.

Ha conseguito un master in Sostenibilità e ha fatto parte della Commissione Diocesana per la costituzione delle Comunità energetiche. Ha maturato la passione per l’impegno sociale nel campo dell’associazionismo cattolico, in particolare in Azione Cattolica, dove è stato Presidente diocesano dal 2017 al 2024, all’interno della quale sono cresciuti i legami di amicizia e di disponibilità che lo hanno portato a candidarsi.