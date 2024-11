Il circolo del Partito Democratico di Castel Bolognese esprime “le sue più sentite congratulazioni a Niccolò Bosi ed Eleonora Proni per la loro elezione al Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna e a Michele de Pascale per la prestigiosa nomina a Presidente dell’Assemblea Legislativa.

Questo straordinario risultato è il riconoscimento del loro impegno, della competenza e della dedizione che hanno sempre dimostrato nei confronti della comunità. Siamo sicuri che sapranno rappresentare al meglio le esigenze e le aspirazioni del nostro territorio, portando

avanti i valori democratici che ci uniscono.

Un pensiero particolare va a Michele de Pascale, la cui nomina a Presidente dell’Assemblea Legislativa ci riempie di orgoglio. La sua leadership e la sua esperienza saranno fondamentali per garantire il buon funzionamento delle istituzioni e per promuovere politiche che rispondano ai bisogni reali dei cittadini.

Come circolo, siamo orgogliosi di vedere affermarsi figure così autorevoli, che conoscono a fondo le necessità della nostra terra e che lavoreranno con determinazione per il bene comune. Rimaniamo al loro fianco, pronti a collaborare per costruire insieme un futuro migliore per Castel Bolognese e per tutta la regione”.