“Nei giorni scorsi Europa Verde-Provincia di Ravenna si è riunita in vista dell’assemblea regionale di Sabato 14 Settembre che, tra le altre cose, vedeva la discussione sulle alleanze politiche in vista delle elezioni regionali

La nostra posizione illustrata dal Coportavoce Fausto Bordini, è stata raggiunta dopo una lunga discussione che ha evidenziato le non poche difficoltà di Europa Verde Provincia di Ravenna in queste elezioni regionali.

Da una parte la candidata delle destre porta avanti con orgoglio posizioni che sono da noi giudicate retrograde e negazioniste. I temi ambientali nella sua agenda sono assenti e le valutazioni in merito si dimostrano molto superficiali. La candidata non pare avere la capacità di cogliere le opportunità, anche economiche, legate ad una transizione ecologica che può rappresentare una grande sfida per la nostra regione.

Sull’altra sponda si presenta un candidato del PD che proprio qui sul nostro territorio in passato si è dimostrato, su molti temi, in posizioni di netta rottura con le nostre valutazioni e proposte.

È innegabile il fatto che, in questi anni Europa Verde Ravenna, abbia contrastato le scelte di De Pascale su temi per noi importanti come la transizone energetica e la gestione del territorio.

Nessuna delle due posizioni ci convince e ci rappresenta pienamente.

La terza alternativa era rappresentata da una corsa identitaria di testimonianza.

Ci siamo concentrati sull’analisi dei numeri attuali, ben consapevoli che ciò non è garanzia di risultati futuri. Non possiamo fare a meno di evidenziare che intorno al nostro partito c’è sempre più attenzione, spingendoci e motivandoci ad assumere sempre più un ruolo di spinta al cambiamento.

Basandoci sui risultati delle recenti elezioni abbiamo la possibilità di giocare un ruolo da protagonisti nell’alleanza di centro sinistra in regione. Se i risultati ottenuti saranno confermati vuol dire che i cittadini hanno compreso le motivazioni di una scelta non facile, dandoci il mandato di essere un elemento di forte condizionamento delle politiche regionali.

Intendiamo presentarci agli elettori puntando su questo mandato.

Durante l’assemblea regionale abbiamo quindi ricordato come i valori e le posizioni di Europa Verde siano oggi pragmatiche e fortemente incentrate sulla necessità di una transizione che tuteli il pianeta dalle emergenze climatiche che così duramente hanno colpito e probabilmente colpiranno la nostra regione. Non possiamo permetterci quindi di cedere alle lusinghe di una partita identitaria, siamo chiamati a lavorare per spostare su posizioni più pragmatiche e realiste il centro sinistra.

Dall’altra parte, non possiamo non notare come De Pascale si sia impegnato ad ascoltare le nostre posizioni e su questo, se avremo i numeri, lavoreremo seriamente e concretamente. Ci è testimone e ci conforta l’ottimo lavoro fatto in questi anni da Silvia Zamboni consigliere regionale uscente.

L’assemblea regionale, nel rispetto delle differenti sensibilità, ha sostanzialmente confermato questa scelta. Europa Verde in regione sosterrà la candidatura di Michele De Pascale e punterà ad essere molto più di una mera rappresentanza identitaria: la transizione ecologica in Emilia-Romagna deve prendere un’altra strada e per farlo ha bisogno di una Europa Verde fortemente rappresentata.”

Fausto Bordini Europa Verde della Provincia di Ravenna

Antonio Lazzari Europa Verde Ravenna

Massimo Donati Europa Verde Faenza

Maria Pia Galletti Europa Verde Lugo