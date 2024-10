Mirko De Carli, consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia e consigliere comunale a Riolo Terme, sarà candidato al consiglio regionale nella lista Lega – Il Popolo della Famiglia. De Carli commenta l’ufficializzazione della propria candidatura al consiglio dell’Emilia-Romagna: “Credo fortemente nella strada intrapresa a giugno: costruire una lista con la Lega – Salvini Premier, insieme a Roberto Vannacci e portare il Popolo della Famiglia a concorrere, insieme alle forze di centrodestra, per la guida di Regione Emilia-Romagna con Elena Ugolini Presidente.

I nostri valori, le nostre battaglie storiche e la solida e duratura presenza in tanti consigli comunali con i nostri eletti sono la garanzia di un cammino che ha radici sorte da lontano e profonde.

Per questo se guidi una comunità hai il dovere di metterci la faccia in prima persona per dare l’esempio e mobilitare il nostro popolo a dare il massimo in campagna elettorale: dunque mi candidato al Consiglio regionale nel collegio di Ravenna, la mia Provincia. “La famiglia non è una cosa importante ma è tuto” sarà lo slogan manifesto di questo nuovo percorso.”