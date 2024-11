Si svolge domani, martedì 12 novembre, alle ore 17,30 preso il circolo PRI Mameli di via Ravegnana, il confronto pubblico “Lavoro, imprese e infrastrutture, obiettivi per Ravenna” promosso dall’Edera che fa parte di FUTURA, lista elettorale presente alle imminenti elezioni regionali dell’Emilia Romagna a sostegno di Michele De Pascale candidato alla Presidenza. Con Eugenio Fusignani, capolista, vicesindaco e segretario regionale del PRI, intervengono Claudio Suprani, segretario della sezione, Giannantonio Mingozzi che, in qualità di presidente del Terminal Container, gruppo Sapir, aprirà i lavori con una breve informazione sulle attività inerenti il nuovo Hub Portuale di Ravenna e la realizzazione del nuovo terminal in Trattaroli, A seguire l’ing, Caterina Righini in rappresentanza del Gruppo F.lli Righini, ed infine Carlo Sama, segretario provinciale della UIL di Ravenna.