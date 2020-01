Elezioni regionali, Assohotel: “Il mondo del turismo ha bisogno di collegamenti veloci”

Il mondo del turismo chiede importanti interventi al nuovo governo regionale che verrà deciso dalle elezioni del 26 gennaio. Creare un vero e proprio sistema che metta in comunicazione tutti i territori, per fare finalmente dell’Emilia-Romagna una regione turistica non più simbolicamente rappresentata dal settore balneare. Una regione che ottenga il maggior profitto dalle città d’arte e sappia valorizzare al contempo i sempre più fiorenti settori legati allo sport, al benessere, alla tavola e alla natura, mettendo in relazione i grandi centri con le piccole e medie realtà