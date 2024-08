È cominciato ieri, lunedì 5 agosto con il primo evento pubblico a Reggio Emilia, il programma di incontri itineranti Creare salute: insieme per una sanità pubblica equa e solidale, nei quali Michele de Pascale, candidato del Centrosinistra e Civici alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, illustra ai cittadini e cittadine le sue dieci idee programmatiche su salute e sanità.

Grande partecipazione per il primo evento che ha visto presenti quasi 200 persone tra medici, infermieri, operatori sanitari, singoli cittadini e associazioni di pazienti.

Dieci le proposte concrete e dettagliate che costituiscono un documento aperto ai contributi provenienti dai territori il quale si prefigge di promuovere la salute e la sanità pubblica e universalistica e di migliorare e innovare il sistema sanitario regionale e l’accesso alle cure, partendo dal presupposto fondamentale che la salute delle persone rappresenta la prima ricchezza, per loro stesse e per le comunità di cui sono parte.

Gli eventi hanno l’obiettivo di sviluppare un confronto e un dibattito con il coinvolgimento di medici, infermieri, operatori sanitari, singoli cittadini e associazioni di pazienti, per raccogliere, accrescere e diffondere il sapere del sistema sanitario emiliano-romagnolo.

“È evidente la necessità di un impegno collettivo per difendere e rilanciare il Servizio sanitario regionale – ha commentato de Pascale – mantenendo fermo il principio di uguaglianza e solidarietà.

È essenziale promuovere la salute, metterla in tutte le politiche regionali e investire sulla prevenzione delle malattie. Serve una riorganizzazione del sistema sanitario che integri i servizi sociali e sanitari, sviluppando l’assistenza territoriale e una rete ospedaliera integrata. Il capitale umano è cruciale, bisogna sancire un nuovo patto con i medici ospedalieri e di medicina generale, promuovere la piena valorizzazione delle professioni sanitarie ed infermieristiche e investire nella ricerca e nell’innovazione tecnologica in raccordo con le università”.

Domani, 7 agosto a Forlì (ore 18.30, sala del consiglio provinciale in piazza Morgagni 9) e dopodomani 8 agosto a Ferrara (ore 18.30, sala dell’Hotel Astra in via Cavour 55) sono in programma il secondo e il terzo incontro pubblico Creare salute: insieme per una sanità pubblica equa e solidale.