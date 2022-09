In vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre il Partito Democratico di Conselice organizza tre importanti iniziative nei tre circoli del Comune.

“ Ci piacerebbe focalizzare questa anomala campagna elettorale sui temi che più toccano da vicino i nostri concittadini, creando un dialogo ed un confronto che metta in evidenza l’idea di Paese che il Partito Democratico sta proponendo agli elettori e che nei nostri territori è già progettualità concreta grazie al lavoro quotidiano dei nostri amministratori”

Il primo appuntamento si terrà Mercoledì 14 settembre alle ore 20.45, presso l’Area Feste di San Patrizio, in cui assieme Michele De Pascale (Sindaco di Ravenna) affronteremo la tematica della Crisi Energetica e Transizione Verde.

Il secondo appuntamento sarà Martedì 20 settembre alle ore 20 presso la Sala PD Il Gabbiano a Conselice, dove assieme a Ouidad Bakkali (Candidata alla Camera, Presidente del Consiglio Comunale di Ravenna ed ex assessore nelle giunte Matteucci e De Pascale) ci confronteremo su Giovani, Diritti ed Europa.

La chiusura della campagna elettorale conselicese si terrà a Lavezzola presso la Sala PD New Petrol, Mercoledì 21 settembre alle ore 20.30, dove con Eleonora Proni (Candidata al Senato, Sindaca di Bagnacavallo e Presidente dell’Unione della Bassa Romagna) dialogheremo di Sviluppo sostenibile del territorio.