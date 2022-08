Voto a domicilio

Con il decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge 27 gennaio 2006, n. 22 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46, è stata introdotta la possibilità, per alcune categorie di persone, di votare presso il proprio domicilio.

Tale facoltà è prevista per:

– gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile;

– gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.

A tal fine gli elettori interessati devono far pervenire, a partire da martedì 16 agosto ed entro lunedì 5 settembre 2022, apposita dichiarazione al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

Alla dichiarazione, attestante la volontà di esprimere il voto a domicilio, devono essere allegati:

– copia fotostatica della tessera elettorale;- certificato medico rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL, in data non anteriore al 11 agosto 2022 che attesti l’esistenza delle condizioni previste dalla normativa citata (per informazioni tel. nn. 0546-602503 – 0546 602524 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00);- copia fotostatica di un documento di riconoscimento.

Voto elettori non deambulanti

Per l’esercizio del voto gli elettori non deambulanti dovranno esibire, unitamente alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale (tel. 0546-602524 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e martedì dalle 14.30 alle 16.00), ai sensi dell’art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, da cui risulti l’impossibilità o la ridotta capacità motoria.

TRASPORTO PER ELETTORI DISABILI

In esecuzione dell’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di facilitare agli elettori appartenenti alle categorie tutelate ed in possesso delle prescritte certificazioni, il raggiungimento del seggio elettorale, è organizzato il servizio di trasporto pubblico.

A tal fine gli elettori disabili, impossibilitati a recarsi al seggio con mezzi propri o di familiari e muniti del certificato di accompagnamento o della attestazione medica, possono richiedere di avvalersi del servizio di trasporto pubblico al seggio telefonando al n. 0546 691834 oppure al n. 0546 691800 o scrivendo all’e-mail emanuela.diplacido@romagnafaentina.it.

Per esigenze organizzative la richiesta dovrà pervenire entro le ore 12 di VENERDI’ 23 SETTEMBRE.

Tale servizio di trasporto verrà effettuato nella giornata di DOMENICA 25 SETTEMBRE dalle ore 9 alle ore 13.