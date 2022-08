Unione Popolare ha raggiunto le firme necessarie per partecipare alle prossime elezioni. La formazione nella quale sono confluite Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Democrazia e Autonomia e il gruppo Manifesta, avrà come leader a livello nazionale l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Disponibili però anche già i nomi dei candidati ai seggi. Nelle circoscrizioni che riguardano la provincia di Ravenna, diversi i rappresentanti locali in corsa per entrare in Parlamento.

Nella lista del collegio plurinominale della Camera presenti Alessandro Bongarzone, giornalista, sindacalista e già candidato sindaco alle amministrative di Ravenna, Roberto Gentilini, a Faenza molto noto per la sua attività nell’Osservatorio Meteo “Torricelli”, anche lui candidato sindaco nell’ultima tornata amministrativa, ma nella città manfreda, e Ilaria Cenni.

Nel collegio uninominale di Ravenna alla Camera sarà possibile trovare Liliana Salvo, già assessora a Solarolo con il sindaco Fabio Anconelli.

Infine, nel collegio uninominale per il Senato spazio a Mirna Testi, in passato consigliera comunale a Lugo e assessore provinciale.