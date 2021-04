“Le frazioni che compongono il forese ravennate, sono state sistematicamente e continuamente ignorate dalle amministrazioni Pd. Investimenti esigui, sevizi inadeguati ed insufficienti, strade e ponti pericolosi e scarsamente illuminati, trasporti pubblici carenti, assenza di spazi per i giovani, abitazioni senza allacciamenti alla rete idrica o del gas, medicina del territorio carente, sicurezza urbana trascurata, chiusura di attività commerciali ed artigianali, perdita di posti di lavoro: sono i principali problemi che i ravennati residenti nel forese subiscono da decenni”.



Si presenta così la lista civica “Forese in Comune”, che alle prossime elezioni amministrative di Ravenna correrà a fianco di La Pigna e della candidata sindaco Veronica Verlicchi. L’obiettivo di “Forese in Comune” è di “stimolare lo sviluppo e la riqualificazione del forese e migliorare la qualità della vita dei ravennati che vi abitano”.



“Il forese deve essere presente all’interno del prossimo Consiglio comunale con una propria rappresentanza che sappia con competenza, capacità e propositività, lavorare per risolvere i problemi delle località e realizzare progetti in favore di queste zone”.

L’Associazione di impegno civico Forese in Comune, costituita a seguito di una serie di incontri ai quali hanno partecipato residenti del forese, vede nella doppia veste di Presidente e capolista Gabriele Zoli e soci promotori Glenda Sternini, Francesco Albonetti, Luigi Galati e un gruppo di ravennati delle frazioni di Roncalceci – San Pietro in Vincoli – Ville Unite – Mezzano- Piangipane – Santerno – Sant’Alberto – Castiglione di Ravenna.

“Forese in Comune, avendo apprezzato le tante iniziative presentate in Consiglio comunale in questi anni e l’impegno sul territorio profuso da La Pigna, ha deciso di entrare a far parte dell’alleanza guidata da essa a sostengo della candidatura a Sindaco di Ravenna di Veronica Verlicchi”.