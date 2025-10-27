Dopo la dichiarazione di Stefano Bertozzi, disponibile ad essere il candidato del centrodestra alle prossime elzioni amministrative di Faenza, Andrea Liverani, che fin da principio ha sostenuto Gabriele Padovani, al momento unico candidato sindaco ufficiale, propone per il centrodestra le “primarie”.

“Ritengo che Gabriele Padovani e Stefano Bertozzi siano entrambi eccellenti candidati sindaci. Sono due persone capaci, competenti e animate da un sincero spirito di servizio verso la nostra città” spiega Liverani.

“Tuttavia, c’è un elemento che non può essere ignorato.

Fin dall’inizio, Gabriele Padovani ha espresso con determinazione e chiarezza la propria disponibilità a candidarsi a sindaco, assumendosi questa responsabilità senza esitazioni.

In tutto questo tempo, nessuno ha mai messo in discussione questa sua posizione.

Per questo motivo, la recente candidatura di Stefano mi ha sinceramente sorpreso — e, devo ammetterlo, anche un po’ dispiaciuto.

Detto ciò, per coerenza e per rispetto delle posizioni assunte fin dall’inizio, confermo il mio pieno sostegno a Gabriele Padovani, nella convinzione che possa rappresentare al meglio l’intera area di centrodestra.

Allo stesso tempo, credo sia giusto e utile aprire una riflessione più ampia:

se davvero vogliamo presentare ai cittadini un centrodestra unito, credibile e partecipato, perché non organizzare delle primarie di coalizione?

Sarebbe un gesto di trasparenza e democrazia che permetterebbe ai cittadini di scegliere direttamente chi dei due — Gabriele o Stefano — dovrà rappresentare la nostra area alle prossime elezioni comunali.

Un confronto leale e costruttivo non dividerebbe il centrodestra, ma lo rafforzerebbe.

Darebbe entusiasmo, legittimazione e un forte senso di partecipazione a tutto il nostro elettorato.

Solo così potremo affrontare la prossima sfida elettorale con una coalizione davvero unita e con la fiducia della gente”.