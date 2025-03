Elezioni. La Pigna: “Dialogo aperto con il centrodestra per una vera alternativa a Barattoni”

Dialogo aperto tra la lista civica La Pigna e la coalizione di centrodestra Fratelli d’Italia-Forza Italia in vista delle prossime elezioni amminsitrative. La Pigna, che quest’anno compie dieci anni, in ogni caso manterrà la sua lista e il suo programma, perché crede nel lavoro fatto nelle due consigliature. L’eventuale alleanza si deve basare sul programma e sulle persone. Tra i temi fondamentali per la lista civica c’è il taglio alle imposte comunali, la sicurezza urbana e stradale, sostegno alle famiglie caregiver e viabilità.