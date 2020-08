“In questi giorni è evidente come una Lega Nord in affanno sbracci per identificare Massimo Isola solo come candidato della sinistra. Eppure è evidente che il fronte moderato, riformista, liberale, cattolico centrista non può altro che scegliere il candidato di quello che in realtà è il centro-sinistra. Italia Viva, per il suo evidente dna centrista, con l’apporto ulteriore di alcuni nomi civici di peso in lista, sarà il riferimento per gli elettori moderati” Alessio Grillini, Italia Viva, critica la coalizione di centrodestra per le ultime uscite sulla stampa da parte dei suoi massimi dirigenti.

“La Lega ha cannibalizzato una parte del centro sinistra, schiacciandone l’identità, per dare credibilità al suo progetto che non è di destra, ma salvinista, populista, anti europeista, contraddittorio. Un elettore attento, moderato, riflessivo, non potrà mai accettare l’ennesima, seppur abilissima, mistificazione politica prodotta dal partito guidato localmente da Morrone. La Lega, e chiunque, nonostante le evidenti frizioni pregresse, abbia deciso di aggrapparvisi, in un abbraccio asfittico, che guarda ad una improbabile vittoria come unico gesto di progettualità politica, è destinata a raccontare ciò che è, soprattutto a livello territoriale. Lo stesso Morrone, che da buon forlivese, è costretto a giocare in prima fila la partita, per tenere nelle retrovie uomini e candidati, che magari, non sono nemmeno, come lo stesso Onorevole, faentini, è l’emblema di questa difficoltà”.

Grillini critica poi quella che sarà la composizione delle liste del centrodestra:

“Essere faentini, vivere e/o lavorare a Faenza, deve rappresentare la base per cui una persona decida di candidarsi a rappresentare in consiglio comunale e nelle istituzioni persone con cui ogni giorno condivide il vissuto del territorio.

Vediamo una persona stimata, che però è di Forlì, vedremo candidati e capolista, non di Faenza, vedremo Salvini, la Meloni, ma attenti cari elettori. Vedremo di rado chi si proporrà di amministrare realmente la città”.

“Da oltre 10 anni, per onestà intellettuale, credo mi si debba riconoscere di essere stato espressione dell’elettore moderato.5 anni fa non potevo correre con la Lega, ma non potevo nemmeno correre con Malpezzi, che avevo spesso criticato. Oggi vedo in Massimo Isola una grande opportunità, oggi vedo una forte Italia Viva, e da uomo di centro non ho dubbi. Un moderato, un centrista, non potrà fare altro che scegliere l’uomo preparato, il gentiluomo, quello a cui tutta la città è affezionata, anche quella non di sinistra, cioè Isola. Non bisogna abbattere, bisogna costruire. Basta falsità. Basta attacchi. Io sto con il centro sinistra, non potrei fare diversamente, per un progetto pieno di speranza e positività. Il contenitore moderato per sostenerlo, lo rimarco, è Italia Viva” conclude Alessio Grillini.