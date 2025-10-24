Si è svolta nella giornata di ieri una riunione dei partiti nazionali del centrodestra faentino, alla quale hanno partecipato Roberta Conti, coordinatrice della Lega di Faenza, Fabrizio Dore, segretario provinciale di Forza Italia, Andrea Monti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Faenza e Alberto Ferrero, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

“L’incontro ha avuto come tema centrale la definizione del percorso che porterà la coalizione alle prossime elezioni comunali di Faenza, con l’obiettivo di costruire un progetto politico chiaro e condiviso, capace di rispondere in modo concreto alle esigenze dei cittadini” fanno sapere i rappresentanti delle quattro forze politiche

“Nel corso della riunione è emersa la comune volontà di presentarsi uniti e di lavorare su una piattaforma programmatica condivisa, che metta al centro la sicurezza, lo sviluppo economico, la valorizzazione del territorio e il sostegno alle famiglie e alle imprese. Inoltre, si è cercato di definire le caratteristiche migliori per il candidato Sindaco, che sia una figura imprenditoriale o delle libere professioni, faentina e fortemente radicata nel tessuto sociale ed economico della città. Le forze politiche presenti hanno ribadito l’importanza di partire dai temi e dai contenuti per offrire ai faentini un’alternativa credibile e concreta di governo.

È stato inoltre avviato un confronto costruttivo sulle strategie più efficaci per affrontare la competizione elettorale e raggiungere il miglior risultato possibile, con l’obiettivo di arrivare al ballottaggio”.

Nei prossimi giorni proseguiranno gli incontri tra le forze della coalizione per definire i prossimi passaggi.