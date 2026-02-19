Sabato 21 febbraio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 circa, Gabriele Padovani terrà un convegno all’Hotel Cavallino, in Via Forlivese 185 a Faenza, per annunciare ufficialmente l’apertura della propria campagna elettorale alla carica di Sindaco.
L’incontro rappresenterà un momento di confronto e condivisione con la cittadinanza, durante il quale verranno illustrati i punti cardine del programma e la visione amministrativa per il futuro della città.
Interverranno inoltre rappresentanti istituzionali e candidati del territorio:
per Fratelli d’Italia, Andrea Monti, Consigliere Comunale di Faenza, Alberto Ferrero, Consigliere Regionale Emilia-Romagna, Marta Farolfi, Senatrice della Repubblica;
per Popolari del Nord, l’ex Ministro Roberto Castelli e il capolista Mauro Monti;
per la lista civica “Padovani Insieme per Faenza”, il Consigliere Comunale Andrea Liverani;
per Area Liberale, Cristina Alpi, Consigliera Comunale; per Noi Moderati, Daniele La Bruna.
Saranno presenti anche i consiglieri comunali Paolo Cavina e Alessio Grillini.
A concludere il convegno sarà l’intervento finale di Gabriele Padovani candidato Sindaco, che illustrerà nel dettaglio obiettivi, priorità e impegni della coalizione.
Al termine dell’evento sarà offerto un buffet a tutti i partecipanti.