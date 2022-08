Elezioni: il Movimento 5 Stelle presenta i suoi candidati

Il Movimento 5 Stelle presenta i candidati per le elezioni del 25 settembre. Saranno Anastasia Ruggeri e Marta Rossi a rappresentare il territorio di Ravenna nelle liste per il Senato e per la Camera. La presentazione è avvenuta proprio a Ravenna dove erano presenti i senatori Marco Croatti e Gabriele Lanzi, candidati per il secondo mandato, e la deputata Giulia Sarti. Insieme a loro gli assessori Igor Gallonetto di Ravenna e Massimo Bosi di Faenza. Presente anche il consigliere comunale bizantino Giancarlo Schiano.