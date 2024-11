Elezioni. Il candidato Zanotti incontra Agrintesa: “Imprese vogliono capire il futuro di redditi e difesa del suolo”

Incontro fra Agrintesa e il candidato al consiglio regionale Pier Luigi Zanotti in vista delle elezioni regionali in programma al termine della prossima settimana. Zanotti fa parte del movimento di Faenza Cresce ed è candidato con la lista “Civici, con Michele de Pascale Presidente”, sostenuta dallo stesso collettivo manfredo.

Al centro dell’incontro con Agrintesa, ovviamente tutti i temi riguardanti l’agricoltura oggi: l’attività imprenditoriale vera e propria, la difesa del suolo, il ricambio generazionale, la sostenibilità, il mercato italiano, le esportazioni all’estero. L’incontro è infatti coinciso con il giorno dell’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti. Durante la sua prima presidenza, la politica dei dazi di Trump influì negativamente anche sul commercio dei prodotti enogastronomici romagnoli. Per la cooperativa era presente il presidente Aristide Castellari.