Elezioni Faenza. Si presenta Miccoli: “Mi candido perché le scelte della Regione non garantiscono sicurezza dalle alluvioni”

Claudio Miccoli si presenta come candidato sindaco di Faenza, con il sostegno di Lega e Forza Italia. Un primo incontro con la stampa incentrato unicamente sull’alluvione e sulla sicurezza del territorio, i temi principali di questa candidatura. Il programma completo sarà presentato prossimamente. Temi per i quali Miccoli era stato nominato consulente dell’onorevole Beatriz Colombo, di Fratelli d’Italia, nella commissione parlamentare dedicata all’alluvione. Una collaborazione chiusa. Fratelli d’Italia infatti sosterrà un altro candidato sindaco per Faenza. La mancata convergenza dei tre partiti di centrodestra su un unico profilo è stata così spiegata dalla Lega: “Cercavamo un candidato condiviso, ma i confronti sono stati interrotti dal partito meloniano poco dopo essere iniziati”. Miccoli interromperà anche la collaborazione col progetto Fiume Vivo. Pur non essendo faentino, ritiene di conoscere abbondantemente la città per candidarsi a sindaco, così come hanno fatto altri candidati di centrosinistra, prima di lui, in altri territori. Iniziate le stoccate da campagna elettorale