Elezioni Faenza. Petri (Fdi) sollecita Lega e Forza Italia a superare le resistenze e trovare un candidato unitario

Il centrodestra scelga il candidato sindaco per Faenza. Fratelli d’Italia aspetterà fino a gennaio. Durante l’inaugurazione della nuova sede manfreda del partito, Roberto Petri ha voluto lanciare un messaggio a Lega e Forza Italia in vista delle elezioni amministrative della città. Il dirigente del partito “meloniano” ha tracciato un ritratto di quello che dovrebbe essere un candidato sindaco, ha riconosciuto le resistenze che oggi bloccano l’investitura a candidato di tutto il centrodestra unito di Gabriele Padovani, già in campo con Area Liberale, in attesa della decisione dei partiti tradizionali, o Stefano Bertozzi, pronto a correre solo per un fronte unitario, e a chiesto di superarle, con le primarie o in qualsiasi altra maniera.