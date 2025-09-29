Elezioni Faenza: il Popolo della Famiglia in campo insieme alla Lega

Campagna elettorale pronta a partire a Faenza. Sulla scacchiera sono iniziate le prime mosse delle forze politiche. Nel centrodestra sarà presente alle elezioni anche il Popolo della Famiglia. Come avvenuto a Ravenna, quasi sicuramente verrà realizzata una lista insieme alla Lega. La proposta è di presentare agli elettori un nome nuovo. Molto difficile quindi vedere Popolo della Famiglia e Lega sostenere l’ormai certo candidato di Area Liberale, Gabriele Padovani. Nel frattempo si aspetta di capire quali decisioni prenderà Fratelli d’Italia.