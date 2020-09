Una cinquantina di persone sono intervenute all’incontro aperto organizzato martedì 8 da Faenza Cresce grazie alla disponibilità dell’azienda agricola Zama (che ne ha permesso lo svolgimento) per confrontarsi sul programma elettorale e raccogliere le istanze dei residenti.

I candidati hanno esposto i punti principali delle loro proposte: amministrazione partecipata, attiva e digitale; rigenerazione degli spazi urbani; agricoltura e sviluppo; turismo territoriale e innalzamento delle competenze con una formazione continua; attenzione all’ambiente e a una mobilità sostenibile.

“Il forese ha bisogno di supporto per poter raggiungere facilmente il centro e di connessione veloce per lavorare anche in modalità “smart”, soprattutto in questo periodo. Faenza Cresce sostiene l’implementazione delle linee di green-go bus, e la realizzazione della tangenziale a valle della città per alleggerire il flusso di traffico. La realizzazione della nuova stazione con sottopassi (articolato e ricco progetto per cui la posa della prima pietra è prevista e deliberata entro il 2020) darà un più ampio respiro alla zona e sarà un “nuovo” biglietto da visita per chi arriva a Faenza, per lavoro o per turismo”.

Il prossimo appuntamento partecipato sarà dedicato alla scuola ed è previsto domenica 13 settembre in Piazza Nenni alle 20.30