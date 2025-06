Per le elezioni Enasarco, in programma online fino al 16 giugno, Agenti FNAARC, la Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio, invita tutti gli agenti di commercio a partecipare al voto per rafforzare la rappresentanza della categoria in un momento cruciale per il futuro professionale del settore.

“Invitiamo tutti i nostri soci agenti di commercio – afferma Enrico Berardi, Presidente provinciale FNAARC Ravenna – a partecipare con convinzione alle elezioni Enasarco, attive online fino al 16 giugno. È fondamentale esercitare il diritto di voto per rafforzare la rappresentanza della categoria in un momento decisivo per il futuro professionale di tutti noi. La lista “Agenti Cresciamo Uniti”, con cui FNAARC è impegnata, punta a garantire continuità nella gestione dell’Ente e a promuovere politiche concrete a sostegno degli agenti, in particolare dei giovani che si affacciano alla professione. Solo attraverso una forte partecipazione potremo consolidare i risultati raggiunti e tutelare gli interessi di chi ogni giorno sostiene l’economia del territorio con il proprio lavoro”.

La fotografia attuale della Fondazione Enasarco è chiara: il rendimento del patrimonio previdenziale è passato dall’1,5% del 2021 a un 5,9% nel 2025; quello del FIRR è cresciuto dallo 0,1% al 2,6%. Il risultato economico complessivo è quasi triplicato, passando da 192 milioni a 566 milioni di euro. Anche il patrimonio totale dell’ente è aumentato, superando i 9 miliardi di euro, con un trend di crescita che ha portato alla scomparsa della cosiddetta “gobba previdenziale” prevista in passato dal bilancio tecnico. Enasarco eroga circa 1 miliardo di pensioni all’anno agli agenti in quiescenza e circa 50 milioni all’anno in prestazioni assistenziali a favore della categoria.

Nelle scorse settimane Agenti FNAARC ha firmato il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) del settore commercio, con risultati significativi per tutta la categoria, primo fra tutti il riconoscimento delle provvigioni anche sulle vendite online.

In Italia operano circa 209.000 agenti di commercio, il 74% plurimandatari e il 26% monomandatari. Le donne rappresentano il 15% degli agenti di commercio in attività e l’età media è di 52 anni. 400 miliardi di euro è il fatturato che movimentano gli agenti di commercio in Italia ogni anno (30% del PIL).