I cittadini di altri paesi dell’Unione Europea che risiedono in Italia e volessero esercitare il diritto di voto alle elezioni europee dei prossimi 8 e 9 giugno per i membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, devono presentare al sindaco del comune di residenza domanda di iscrizione nell’apposita lista aggiunta entro l’11 marzo 2024.

L’istanza non deve essere presentata dai cittadini dell’Unione che siano stati già iscritti nella lista aggiunta in occasione di precedenti elezioni europee e che non abbiano revocato tale iscrizione.

Per agevolare gli interessati, il Ministero dell’interno ha predisposto un modulo scaricabile all’indirizzo:https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/europee-2024-modulo-optanti. La domanda è disponibile anche presso l’Ufficio Comunico a piano terra della Rocca di Lugo.

Tale modello, una volta compilato, dovrà essere completato con la firma autografa e dovrà essere presentato personalmente all’Ufficio Comunico (anagrafe e urp) del Comune di Lugo o spedito tramite raccomandata entro il giorno 11 marzo 2024 al seguente indirizzo: Ufficio Elettorale – Piazza Dei Martiri 1 – 48022 Lugo (RA).

Nel primo caso, la sottoscrizione della domanda, in presenza del dipendente addetto, non sarà soggetta ad autenticazione; in caso di recapito a mezzo posta, invece, la domanda dovrà essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000, n. 445).

L’esito positivo della richiesta comporterà l’iscrizione in un’apposita lista aggiunta; conseguentemente, verrà consegnata la tessera elettorale personale, con l’indicazione del seggio dove recarsi a votare.

Con l’iscrizione nella suddetta lista aggiunta, si potrà esercitare il voto esclusivamente per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e non anche per i membri del Parlamento europeo spettanti al Paese di origine: è infatti vietato il doppio voto.

Inoltre, in qualità di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, si potrà, contestualmente, presentare la domanda per l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per l’esercizio del diritto di voto per le Elezioni Amministrative, che si svolgeranno nella stessa data: in tal caso, questa ultima domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2024.