Continuano gli incontri di Coldiretti con i candidati sindaco delle imminenti elezioni amministrative dell’8-9 giugno.

Negli ultimi giorni l’Organizzazione agricola si è confrontata con tutti i candidati dei Comuni di Russi e Cervia che hanno sottoscritto il documento per il buon governo del territorio messo a punto da Coldiretti.

A Russi il confronto, svoltosi presso la sede locale dell’Organizzazione agricola alla presenza del Presidente della Sezione Coldiretti comunale Marco Gambi e della consigliera e presidente di Agrimercato Ravenna Alessandra Ravagli, ha toccato diverse questioni: dalla particolare redditività delle imprese, alla valorizzazione delle produzioni, dalla semplificazione burocratica alla sicurezza dei territori rurali fino al controllo della fauna selvatica.

Il programma per il buon governo del territorio redatto dall’Organizzazione agricola è stato sottoscritto dalla sindaca uscente Valentina Palli, candidata per il centrosinistra, da Sante Samorè, candidato della lista di centrodestra e da Giordano Cignani che corre per Rifondazione Comunista.

I candidati, condividendone obiettivi e policy, si sono impegnati nel caso di elezione, a trasferirne i punti chiave nel programma amministrativo di mandato.

Piena condivisione anche da parte dei due candidati alla carica di sindaco per il Comune di Cervia, Mattia Missiroli per il centrosinistra e Massimo Mazzolani per il centrodestra che nei giorni scorsi hanno incontrato il Presidente della Sezione Coldiretti di Castiglione Marco Sforzini, il Vice Presidente della sezione di Cervia Alessandro Lualdi e il Segretario di Zona Filippo Giangiacomo confrontandosi sulle sfide che attendono l’agricoltura, in particolare sulle questioni della produzione del cibo, il contrasto al falso made in Italy e la necessità di applicare le norme contro le pratiche commerciali sleali, nonché sulle criticità e le potenzialità del territorio.

Condivise anche le proposte sulla viabilità, sulle reti informatiche, sulla riduzione del carico burocratico e sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi, oltre che il pieno sostegno alle iniziative nei confronti dell’Unione Europea e del Governo nazionale per dare futuro ai produttori agricoli e maggiore sicurezza per i consumatori, oltre che per valorizzare le produzioni territoriali, anche con accordi di filiera e di fornitura per mense pubbliche.