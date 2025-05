In occasione delle elezioni comunali di Ravenna, domenica 25 e lunedì 26 maggio, Auser Volontariato provincia di Ravenna è attiva per garantire la possibilità di votare anche a chi ha difficoltà ad accedere ai seggi, mettendo a disposizione i propri mezzi alla cittadinanza: e invita tutti a votare per il bene comune.

Chi fosse interessato agli accompagnamenti, sul sito auserravenna.it trova i riferimenti dei circoli territoriali a cui fare riferimento.

“Auser è un sicuro e affidabile sostegno per le persone fragili e un supporto per tutte le comunità dei nostri territori – sottolinea la presidente provinciale, Mirella Rossi -. I volontari ogni giorno impegnano il proprio tempo ad aiutare e a integrare l’azione delle istituzioni, dando valore e favorendo la qualità della vita.

Crediamo e pratichiamo la solidarietà, rafforziamo le relazioni tra le persone al di là dell’età, del colore della pelle e del genere. Siamo orgogliosi di vivere e operare per il bene comune. Nella nostra terra, se qualcuno ha bisogno, non ci giriamo dall’altra parte, semplicemente lo aiutiamo”.