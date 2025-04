È stata presentata la lista completa di “Progetto Ravenna / Barattoni Sindaco”. Si tratta di un elenco di 32 candidati (15 donne, 17 uomini) rappresentativi di ogni area del comune di Ravenna e con storie, competenze ed età differenti per rappresentare al meglio la nostra comunità. Gli under 30 sono 5, il più giovane ha 19 anni; mentre la più anziana ha 72 anni.

La lista è aperta dai quattro capilista già presentati:

• Chiara Francesconi, 56 anni, docente universitaria consigliere comunale uscente

• Pierdomenico Lonzi, 68 anni, pensionato, già dirigente amministrativo Ausl

• Barbara Monti, 54 anni, responsabile risorse umane impresa cooperativa

• Nevio Salimbeni, 62 anni, dirigente associativo, già direttore Cervia Ambiente

Seguono in ordine alfabetico:

• Barboni Maurizio, 66 anni, coltivatore diretto

• Battistini Chiara, 24 anni, laureata in scienze motorie

• Boragno Valentina, 50 anni, coordinatrice schemi gestione ambientale

• Camerani Giovanni, 68 anni, pensionato

• Cornacchia Manuela, 71 anni, volontaria nell’associazionismo

• De Lorenzo Maria, 25 anni, studentessa universitaria

• Di Domenico Giovanni, 57 anni, responsabile commerciale

• Drei Giuseppe, 65 anni, pensionato già dirigente regioni ER e Lazio

• Federici Dario, 30 anni, tecnico frigorista

• Giannetto Mattia Karol, 19 anni, studente universitario

• Guerrieri Guido, 60 anni, architetto

• Gullotta Federica, 34 anni, laureata in sociologia

• Koraqi Steljano detto “Kora”, 32 anni, organizzatore di eventi

• Lama Paola, 72 anni, dirigente infermieristica Ausl

• Luciani Amilcar, 40 anni, amministratore condominiale

• Magnani Marina, 69 anni, coach e past presidente Fidapa

• Minzoni Raoul, 63 anni, pensionato, già tecnico ENI

• Morellini Roberto, 49 anni, docente Accademia

• Morrillo Giovanni, 31 anni, tecnico commerciale

• Neri Anna, 63 anni, imprenditrice turistica

• Odigwe Chukwunonso Simon detto “Simon”, 27 anni, studente universitario

• Pasi Andrea, 63 anni, libero professionista

• Pinto Anna Rita, 53 anni, imprenditrice

• Pitrelli Francesco, 27 anni, studente universitario

• Ragazzini Ilaria, 51 anni, animatrice sociale

• Tazzari Eleonora, 44 anni, imprenditrice

• Zampriolo Nicoletta, 55 anni, animalista impegnata nell’associazionismo

• Basevi Caterina, 60 anni, cooperatrice impresa sociale