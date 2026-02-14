Elezioni Cervia: il centrodestra conta di accordarsi a breve sul candidato. Tanti i nomi per il centrosinistra

A Cervia l’unico candidato sindaco rimane al momento Enea Puntiroli. Centrodestra e centrosinistra sono ancora nella fase di confronto per la scelta del profilo, fra una rosa di candidati già individuati. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno già espresso la volontà di presentarsi uniti questa volta, contrariamente a quanto avvenuto a Faenza e Ravenna, e contano di individuare il nominativo giusto da proporre agli elettori in breve tempo. Discorso più aperto sembrerebbe all’interno del centrosinistra, dove i profili sono tanti e dove la vicenda Missiroli ha lasciato pesanti cicatrici, fra gli alleati e all’interno del Partito Democratico, ancora da ricomporre. Ovviamente, il principale partito della coalizione di centrosinistra non vorrebbe privarsi della possibilità di individuare il candidato sindaco

