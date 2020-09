Elezioni, Cavina si confronta con i sindaci di centrodestra di Ferrara, Forlì e Brisighella in vista del voto

Tre sindaci di centro-destra a Faenza per confrontarsi con il candidato Paolo Cavina. Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, e Massimiliano Pederzoli, sindaco di Brighella, sono stati i protagonisti della serata organizzata ai Salesiani dalla coalizione di centro-destra. L’evento, ideato in vista delle elezioni amministrative del 20-21 settembre, ha visto al centro della discussione i provvedimenti presi nel primo anno di governo dai tre primi cittadini, eletti in Comuni tradizionalmente amministrati dal centro-sinistra. La loro vittoria elle rispettive elezioni fu giudicata in qualche modo “rivoluzionaria”. Lo stesso sovvertimento a cui punta Paolo Cavina.