Elezioni: Bakkali, Proni, Rontini, chi sono le tre candidate del Partito Democratico

Bakkali, Proni, Rontini, le tre candidate del Partito Democratico sono le prime tre candidate al Parlamento in provincia di Ravenna per le elezioni del 25 settembre.

I loro profili, in attesa di scoprire i candidati ravennati degli altri partiti e della altre coalizioni:

Ouidad Bakkali è nata il 15 marzo 1986 ad Agadir. Ha una laurea triennale in Scienze Internazionali e Diplomatiche conseguita presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna. Ha inoltre seguito un master intensivo in europrogettazione organizzato da “EuropaCube Innovation business school”.

Dal 2004 al 2006 ha partecipato a diverse Sessioni internazionali del Parlamento Europeo dei Giovani tenutesi a New Castle (UK),Tabor (CZ), Stavanger (Norvegia), Parigi (Francia) e nel 2007 ha partecipato alla prima edizione dell’EuroMed Youth Parliament tenuta a Berlino con l’incarico di delegata nella Commissione Sviluppo e Cooperazione.

Dal 2011 al 2016 è stata assessora per il Comune di Ravenna con deleghe alla Pubblica istruzione, Cultura, Formazione professionale, Istruzione superiore. Dal 2016 al 2021 è stata assessora alla Pubblica Istruzione, Infanzia, Istruzione Superiore, Formazione professionale, Università, Politiche Europee, Cooperazione internazionale, Politiche e Cultura di Genere.

Nel maggio 2014 è stata selezionata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per l’ International Visitors Leadership Program, un programma intensivo di scambio professionale e culturale.

Attualmente è presidente del Consiglio comunale di Ravenna e vicesegretaria regionale del Partito Democratico.

Eleonora Proni è nata a Bagnacavallo il 26 gennaio 1970. È laureata in Storia contemporanea e proprio in questa disciplina si sono concentrate le sue prime esperienze lavorative a Bologna, in ambito universitario: ha collaborato alla realizzazione di progetti di ricerca e partecipato alla redazione e pubblicazione di saggi storici.

È stata consigliera comunale a Bagnacavallo e poi assessora, nei primi anni con deleghe alle politiche finanziarie, al bilancio, alle politiche giovanili e sportive e successivamente ai lavori pubblici e alla gestione del territorio. In ambito provinciale, come assessora, si è occupata di politiche sociali e sanitarie, politiche educative e programmazione scolastica, volontariato, associazionismo, pari opportunità e politiche giovanili. È stata segretaria provinciale del Partito Democratico. A maggio del 2014 è diventata sindaca di Bagnacavallo. Il 26 maggio 2019 è stata riconfermata per il secondo mandato e nel dicembre 2019 è stata nominata presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Manuela Rontini è nata l’11 giugno 1978 a Faenza. Conseguito il diploma di maturità scientifica è stata consigliera comunale a Faenza dal marzo 2010 al dicembre 2014. È consigliera regionale dell’Emilia-Romagna dal 2014 e presidente della commissione assembleare Politiche economiche. Ha fatto parte della direzione nazionale del Pd e dal 2021 fa parte della segreteria regionale con deleghe al Pnrr innovazione e turismo.