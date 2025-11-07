Elezioni: Area Liberale presenta il programma per la candidatura a sindaco di Gabriele Padovani

Area Liberale presenta il programma elettorale (formato da 19 punti, 4 ritenuti imprescindibili) a sostegno della candidatura di Gabriele Padovani a sindaco di Faenza. Si tratta di un programma non definitivo, da sottoporre a tutti coloro che vorranno sostenere il candidato in vista delle elezioni, o, eventualmente, anche alle primarie del centrodestra, se mai la proposta della stessa Area Liberale si andrà concretizzando. Intanto, si sposta nel gruppo “Area Liberale e indipenenti”, in consiglio comunale a Faenza, anche la consigliera Cristina Alpi, che, come Andrea Liverani prima di lei, ha deciso di abbandonare la Lega
