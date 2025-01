Elezioni amministrative. Ancarani (FI): “Il profilo ideale è politico-partitico. Attendiamo Fratelli d’Italia”

Dopo 24 ore di annunci e smentite da parte della Lega in vista delle prossime elezioni amministrative, il consigliere di Forza Italia Alberto Ancarani ribadisce la sua preferenza per un candidato politico di uno dei tre partiti di centrodestra nazionale. La candidatura di Alvaro Ancisi per la Lega, però, è in aperto contrasto con questa visione. L’ago della bilancia rimane Fratelli d’Italia, che per il momento non si sbilancia.