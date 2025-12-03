“In vista delle prossime Elezioni Amministrative di Faenza del 2026, il MoVimento 5 Stelle (M5S) di Faenza rende nota la sua posizione.

​Il MoVimento 5 Stelle condivide la proposta di ricandidatura dell’attuale Sindaco Massimo Isola ed esprime la sua disponibilità a sedersi al tavolo delle attuali forze politiche e civiche per preparare congiuntamente il programma e la lista in vista della prossima tornata elettorale.

​”Riteniamo che il lavoro svolto in questi anni, specialmente nell’affrontare emergenze cruciali come l’alluvione, meriti continuità e un rafforzamento programmatico. Siamo pronti a portare i nostri temi che spaziano – dalla transizione ecologica alla sanità pubblica, dal welfare alla partecipazione civica – al tavolo della coalizione per costruire un progetto di governo per Faenza solido e lungimirante.”

​L’obiettivo del MoVimento 5 Stelle è contribuire a un programma che metta al centro i bisogni dei cittadini, la sostenibilità del territorio e la trasparenza amministrativa, assicurando un futuro prospero per Faenza.

​Il MoVimento 5 Stelle Faenza conferma il suo impegno per la città e dà la sua disponibilità a lavorare al fianco dell’attuale coalizione a sostegno del Sindaco Isola.”

​Massimo Bosi

Coordinatore Provinciale Ravenna M5S

​Marco Neri

Consigliere Comunale e Provinciale M5S Faenza

​Luca Russo

Rappresentante Gruppo Territoriale M5S Urf