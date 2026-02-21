Elezioni a Faenza: Padovani presenta il programma elettorale

Gabriele Padovani presenta i punti principali del proprio programma di candidato sindaco a Faenza e i capilista dei candidati che lo affiancheranno in campagna elettorale. In un incontro all’Hotel Cavallino, la coalizione a sostegno di Padovani si è ritrovata insieme a simpatizzanti, elettori, curiosi, in attesa di definire gli ultimi dettagli delle liste elettorali.

Andrea Liverani sarà capolista di Faenza Insieme Padovani sindaco. Cristina Alpi per Area Liberale, Riccardo Minardi per la lista di Noi Moderati e Mauro Monti, un ritorno il suo in politica, per Partito Popolare del Nord. Non è ancora stato designato, invece, il capolista della lista elettorale di Fratelli d’Italia.