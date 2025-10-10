Elezioni a Faenza: inizia la campagna elettorale di Padovani. Liverani al suo fianco

Inizia ufficialmente la campagna elettorale di Gabriele Padovani. Faenza, nella primavera del 2026, sarà chiamata ad eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Padovani, con Area Liberale, al momento, è il primo e unico ad aver ufficializzato la propria candidatura. Si attendono ancora le decisioni dei partiti di centrodestra, se sosterranno Padovani o presenteranno un loro candidato, e la decisione finale della coalizione di centrosinistra sulla riconferma di Massimo Isola.

Padovani, al suo fianco, avrà Andrea Liverani, appena dimessosi da capogruppo e consigliere della Lega. In consiglio comunale, Liverani entrerà a far parte del gruppo proprio di Padovani, che prenderà il nome di “Area Liberale e indipendenti”