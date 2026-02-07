Elezioni a Faenza: inaugurata la sede elettorale di Gabriele Padovani

Inaugurata in Corso Mazzini la sede elettorale del candidato sindaco di Faenza Gabriele Padovani. Presentati anche i simboli delle formazioni politiche che sosterranno la candidatura. A fianco di Area Liberale, il partito fondato dallo stesso Padovani, e di Fratelli d’Italia, è stato ufficializzato il simbolo della lista civica “Faenza insieme – Padovani sindaco”. Completano l’alleanza il Partito Popolare del Nord e Noi Moderati. Altre forze potrebbero però unirsi nel corso delle prossime settimane. La formazione completa a sostegno della candidatura di Padovani e le liste elettorali dei candidati saranno presentate in un incontro pubblico il 21 febbraio, alle 15, all’Hotel Cavallino, dove sarà presente anche l’ex ministro alla Giustizia Roberto Castelli, fondatore del Partito Popolare del Nord.