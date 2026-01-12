Elezioni a Faenza: i partiti del centrodestra correranno divisi

Il centrodestra correrà diviso alle elezioni di Faenza. Fratelli d’Italia infatti non sembra aver intenzione di seguire Lega e Forza Italia, che, nelle scorse ore, hanno annunciato la candidatura a sindaco di Claudio Miccoli, geologo ed ex dirigente regionale e provinciale, molto attivo nel criticare l’operato della Regione in questi anni successivi all’alluvione. Sabato è prevista una conferenza stampa nella quale Fratelli d’Italia ufficializzerà la scelta del proprio candidato.

Dopo la decisione di Stefano Bertozzi di ritirare la propria disponibilità a candidarsi, al momento Gabriele Padovani è l’unico profilo laico che attende il supporto delle forze politiche. Fratelli d’Italia quindi dovrà decidere se sostenere il programma di Padovani e di Area Liberale, o se inserirsi nella campagna elettorale con un quinto candidato sindaco.