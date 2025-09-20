Il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Faenza, Andrea Liverani, si dichiara pronto a sostenere Gabriele Padovani nella sua candidatura a sindaco in vista delle elezioni del 2026 in programma a Faenza.

“Non parlo in qualità di esponente politico della Lega, partito di cui sono capogruppo, ma esprimo un’opinione personale” specifica Liverani.

“Con grande piacere ho appreso la notizia della candidatura a Sindaco di Faenza del mio amico Gabriele Padovani.

Ne sono sinceramente felice e sono convinto che sia la persona migliore che si possa proporre per guidare la nostra città”.

Padovani, secondo Liverani: “Ha fatto bene a candidarsi con largo anticipo, anche se mancano ancora otto mesi alle elezioni. È fondamentale partire subito, con decisione, per contrastare un sistema di potere — quello del Partito Democratico — che da troppo tempo governa male Faenza.

Spero che attorno alla figura di Gabriele Padovani si possa costruire una larga e convinta coesione. Io ci sono”.