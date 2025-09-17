Gabriele Padovani pronto a ricandidarsi a sindaco di Faenza. Con un post sul proprio profilo Facebook, il fondatore e leader di Area Liberale si è detto pronto a rimisurarsi col sistema delle preferenze, dopo le elezioni perse per quasi 900 voti contro Giovanni Malpezzi, al ballottaggio, nel 2015.

“Non mi hanno mai fatto paura le decisioni difficili, posso dire con certezza, che non ho mai scelto la strada semplice della politica nell’essere servo di qualcuno, ma ho sempre anteposto il cuore ed i principi valoriali che mi sono sempre stati insegnati dalla mia famiglia”.

A frenare l’annuncio vero e proprio sono gli ultimi dubbi. È comunque certo che Gabrele Padovani sarà una figura determinante per la campagna elettorale pronta a partire in vista delle elezioni del 2026. Il consigliere comunale ha già affermato, in precedenti dichiarazioni, di essere disponibile a dialogare col centrodestra per costruire una proposta alternativa alla coalizione guidata dal Partito Democratico. Nato a Faenza, il gruppo di Area Liberale è andato via via espandendosi rapidamente, ottenendo ottimi risultati in Bassa Romagna, diventando punto di riferimento col quale raffrontarsi per tutto il centrodestra. Ora tuttavia sembra essere arrivato il momento di un ulteriore passo in avanti, anche se proprio al centrodestra Padovani non ha risparmiato qualche frecciata:

“Ci saranno appoggi? Non saprei, non si hanno mai certezze in politica ma non credo sia interessante questo. Sinceramente non ricordo quando abbia ricevuto grandi appoggi, forse il mio carattere da non “ruffiano” mi porta a non essere simpatico a tutti. P.S: astenersi perditempo, cioè coloro i quali pensano che se non si va tutti uniti si perde. Il 2015 lo ricordo meglio io di tutti gli altri!”

In vista del voto dell’anno prossimo, Padovani è così il primo ad esporsi.

Nemmeno lo stesso centrosinistra ha ancora ufficializzato la ricandidatura di Massimo Isola, anche se la scelta, salvo sorprese o rinunce del diretto interessato, dovrebbe essere scontata.