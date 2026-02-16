Si apre nel segno della continuità il nuovo mandato amministrativo 2026-2030 del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale. Il nuovo Consiglio d’Amministrazione, insediatosi nei giorni scorsi, ha provveduto all’assegnazione delle cariche consortili, definendo la governance che guiderà l’Ente nei prossimi cinque anni.

Riconfermato Presidente per il secondo mandato l’Avvocato Antonio Vincenzi di Faenza, consulente della Direzione Generale di Confagricoltura nazionale, di cui cura il coordinamento legislativo. I due nuovi Vice Presidenti sono Fabio Zannoni di Ravenna, dirigente d’azienda, e Antonio Dosi di Fusignano, imprenditore agricolo. Riconfermati gli altri due membri del Comitato Amministrativo, organo esecutivo dell’Ente: Nicola Dalmonte di Faenza, imprenditore agricolo, e Ivo Dalle Fabbriche di Faenza, imprenditore agricolo.

«Ringrazio il Consiglio per la fiducia rinnovata – dichiara il Presidente Antonio Vincenzi –. Questo secondo mandato rappresenta per me un grande onore ma soprattutto una responsabilità ancora più forte verso il territorio. Nei prossimi anni continueremo a lavorare con determinazione per garantire sicurezza idraulica, efficienza nella gestione delle risorse e investimenti strategici a supporto dell’agricoltura e delle comunità locali. La bonifica è un presidio fondamentale per la tutela ambientale e lo sviluppo del nostro territorio».

Gli altri componenti del Consiglio d’Amministrazione sono: Damiano Banzola di Faenza (RA), Roberto Bassi di Castel Bolognese (RA), Paolo Beltrani di Bagnara di Romagna (RA), Alberto Benetti di Ravenna, Fabio Billi di Marradi (FI), Marco Bottino Sindaco di Palazzuolo sul Senio (FI), Mirco Carloni di Faenza (RA), Franco Folli di Massa Lombarda (RA), Stefano Folli di Cotignola (RA), Mauro Ghini Sindaco di Borgo Tossignano (BO), Daniele Gieri di Lugo (RA), Giancarlo Gieri di Bagnacavallo (RA), Remo Lanzoni di Faenza (RA), Roberto Laudini Assessore del Comune di Alfonsine (RA), Stefano Lelli di Imola (BO), Rudy Maiani di Ravenna, Stefania Malavolti di Casola Valsenio (RA), Marco Marzari di Lugo (RA), Cesare Panieri di Castel Guelfo (BO), Fabio Ricci Maccarini di Imola (BO), Mario Ricci Maccarini di Lugo (RA), Dante Zauli di Brisighella (RA).

Il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale opera in un comprensorio di oltre 2.000 km quadrati tra i fiumi Sillaro a ovest, Lamone a est, Reno a nord e il crinale appenninico tosco-romagnolo a sud. Cinque le province coinvolte: Ravenna, in prevalenza; Bologna, nell’area imolese; Forlì-Cesena, nell’area collinare di Modigliana e Tredozio; Ferrara, al confine nord-ovest