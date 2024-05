“Venerdì 3 maggio, nell’elegante cornice del ristorante Alexander, si sono tenute le elezioni per definire il consiglio direttivo dell’anno sociale 2024/2025 della Round Table 11 di Ravenna.

Al presidente uscente Filippo Bongiovanni subentrerà come presidente entrante Giulio Reale.

Il consiglio, in carica per l’anno sociale 2024/2025, sarà composto dal vicepresidente Marco Merli, tesoriere Enrico Carone, segretario Matteo Minardi, webmaster Fabio Amadei, corrispondente Andrea Zalambani e gestore materiali Francesco Ciuoffo. Sono stati nominati consiglieri Luca Pezzi, Andrea Sangiorgi, Luigi Vecchione, Andrea Morelli, Marco Sutera, Filippo Alberani e Simone Rubboli. La serata, arricchita dalla folta presenza di ex presidenti, membri d’onore a vita e grandi amici di tavola, ha visto inoltre l’ingresso di due nuovi tabler, Manfredi Arioti ed Antonino Platania, nonché la premiazione di Francesco Tirapani come “membro d’onore per l’anno”.