Alla luce delle preoccupazioni espresse sulla stampa da parte delle associazioni di categoria del commercio rispetto alla carenza di parcheggi nel centro cittadino, la sindaca di Lugo Elena Zannoni precisa che «I parcheggi di piazza Primo Maggio torneranno fruibili a breve: dopo una fase di stabilizzazione della pavimentazione, verranno ridefiniti gli stalli, ripristinato il tappeto di usura del marciapiede e aperta la piazza. Per quanto riguarda piazza 13 giugno – prosegue la sindaca -, a breve terminerà e potrà essere riaperto il primo stralcio della piazza. In totale, tra le due, torneranno disponibili circa 200 parcheggi, con diverse modalità di sosta. Di contro, per le chiusure del fine settimana abbiamo perso l’accesso a meno di 10 stalli, e solo per il weekend. Per chiarezza, parliamo di circa 100 metri di via Matteotti, già prima interdetti tutte le sere, e 50 metri di piazza Baracca, dal venerdì sera alla domenica notte. Il resto della zona pedonale è invariata, e anzi viene riaperta negli orari notturni via Garibaldi nel tratto finale verso la piazza. Stiamo lavorando per la realizzazione di alcuni altri parcheggi in zone adiacenti al centro storico – conclude Elena Zannoni -, per verificare la sufficiente presenza di stalli “rosa” vicino ai servizi più importanti per donne incinte e per la regolamentazione delle aree di sosta delle zone adiacenti alle piazze del centro storico, con dischi orari e soste a pagamento per incentivare il turnover dell’utenza».