Domani alle ore 21 presso la sala convegni del Grand Hotel Mattei, sita in Via Mattei 25 si terrà la festa di fine campagna elettorale della lista civica Elena Ugolini Presidente- Rete Civica.

Ad accompagnare la serata sarà presente la Ugolini’s band e tanti ospiti a sorpresa.

Sarà presente anche la Candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna Elena Ugolini e i candidati della provincia di Ravenna

Lo slogan della festa sarà “Non fermarti a guardare dal balcone! Non lasciare che altri decidano per te. Per una politica fatta da gente che ha veramente a cuore l’interesse per la persona…. scendi! ti aspettiamo!”